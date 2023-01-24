Вашингтон, 24 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Доверие к немецкому оборонному сектору якобы подрывается из-за решения властей ФРГ не давать Польше разрешения на передачу киевскому режиму немецких танков. Об этом 24 января сообщает газета Financial Times.

www. imago-images.de/globallookpress.com Польские танки

Как рассказал изданию один из чиновников ЕС, сложившаяся в этом вопросе ситуация может, по его утверждению, якобы стать причиной сомнения в надёжности будущих проектов с участием ФРГ.

«В такие времена создается доверие. Отказ от выдачи разрешения однозначно не способствует доверию», — заявил, комментируя этот вопрос, представитель Словакии при НАТО Петер Батор.

Также указывается, что представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский пообещал, что Варшава вынесет уроки из ситуации с запретом Берлина поставлять ВСУ немецкие танки Leopard, которые она намерена учесть при принятии решений о новых военных закупках.

Кроме того, добавляется, что источник из германского оборонного сектора заявил, что эта ситуация, по его мнению, является «отличными новостями для конкурентов Германии в оборонной сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель силовых ведомств ДНР заявил, что ещё три сотни иностранных наёмников передислоцирует НАТО в зону спецоперации вместе с танками для режима Киева.