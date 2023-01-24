Донецк, 24 января, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Ещё три сотни иностранных наёмников передислоцирует НАТО в зону спецоперации вместе с танками, сообщил 24 января представитель силовых ведомств ДНР.

Илья Питалев/РИА Новости Гражданин Великобритании, обвиняемый в участии в качестве наемника в составе ВСУ в зале судебных заседаний ДНР

Комментируя планы НАТО вооружить Киев танками, представитель силовиков ДНР отметил, что, вероятнее всего, танки «будут не только находиться под западным командованием, но и непосредственно управляться западными расчётами».

«Речь о танковом батальоне, а это не только 40–42 танка, но и от 350 до 375 человек личного состава», — сообщил представитель ДНР в интервью ТАСС.

Он добавил, что экипаж каждого немецкого (как и американского, и британского) танка составляют четыре человека.

Наёмники, вероятно, потребуются, поскольку западные танки оснащены «западными приборами наблюдения и разведки, навигационными системами и системами связи». Всё это требует настройки, обслуживания, ремонта.

Напомним, страны НАТО активно обсуждают планы поставок немецких танков Leopard Киеву. Ожидается одобрение этих поставок со стороны руководства Германии.