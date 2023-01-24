Москва, 24 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Законопроект о предварительном резервировании даты и времени для пересечения границы России не связан с закрытием границ, а призван упорядочить проезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Я думаю, что разработка законопроекта связана с желаем упорядочить процедуру пересечения границ, чтобы не было огромных пробок, которые сегодня есть, скорее всего», — рассуждает Нилов.

Таким образом автолюбители получают «гарантированное время проезда во избежание нахождения в очереди», отметил парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что границу можно пересекать не только автотранспортом, но и на самолете.

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Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия») подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предусматривают предварительное резервирование даты и времени для пересечения границы РФ автотранспортом.