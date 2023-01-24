Анкара, 24 января, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Возле турецкого посольства в Стокгольме, около которого 21 января сожгли Коран, состоится акция в защиту священного для ислама писания. Об этом 24 января рассказал глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш в эфире телеканала TRT 1.

Максим Богодвид/РИА Новости Коран

«Перед посольством Турции на месте, где было совершено осквернение Корана, пройдёт акция в его защиту», — сказал он.

Также Эрбаш уточнил, что в ходе акции будут зачитаны суры (главы) Корана, которые будут с пояснениями переводить на турецкий, шведский и английский языки.

«Мы ставим целью устранить зло и превратить его в добро», — пояснил глава турецкого Управления по делам религии.

При этом он подчеркнул, что Турция собирается подать иски в международные суды по поводу акции с сожжением Корана, которые будут предъявлены через представительства возглавляемого им ведомства в 120 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведские власти допустили сожжение Корана в Стокгольме перед посольством Турции, поэтому они могут не ждать, что Анкара поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО.