Москва, 24 января, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Вопрос задал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин Вашингтону: на каком основании его обвиняют в дестабилизирующих действиях, сообщили 24 января в пресс-службе бизнесмена.

Михаил Метцель/ТАСС Евгений Пригожин

Отметив, что так и не получил ответа на открытое письмо к Джону Кирби (координатор стратегических коммуникаций в американском совете нацбезопасности), в котором он спрашивал, какое же всё-таки преступление «совершила ЧВК «Вагнер», Пригожин констатировал попытку Белого дома «обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности».

В связи с обвинениями в дестабилизации со стороны Вашингтона Пригожин напомнил, что на Украине идут боевые действия, в которых на стороне своей Родины принимает участие и он, защищая интересы своей страны.

«Во всех остальных других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения, — отмечает Пригожин. — В чём дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста».

Читайте также: Основатель ЧВК «Вагнер» написал письмо в Белый дом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытое письмо Пригожина было опубликовано 21 января в ответ на заявление Кирби о планах ввести в отношении ЧВК «Вагнер» санкции, объявив её «международной преступной организацией».