Москва, 24 января, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым направили в правительство законопроект, в соответствии с которым предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, проживающих и работающих на новых российских территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях — 60 лет. Таким образом, считает Миронов, пенсионные условия для новых граждан России ухудшились. Он призвал срочно изменить такую ситуацию, тем более что условия жизни в этих регионах гораздо сложнее, чем на территории остальной России.

По мнению Миронова, необходимо установить на новых российских территориях возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин. На взгляд депутата, это восстановит социальную справедливость, а кроме того, создаст дополнительную мотивацию для людей трудиться на этих территориях.

Напомним, что в настоящий момент возраст выхода на пенсию в России для мужчин составляет 61,5 года, а для женщин — 56,5 года.

Миронов еще в октября 2022 года обратился в правительство с предложением установить новые сроки выхода на пенсию на новых территориях. Кроме того, подчеркнул парламентарий, расширение страны — повод поддержать законопроект фракции об отмене провальной во всех отношениях пенсионной реформы.