Вашингтон, 24 января, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий запрет на продажу штурмового оружия и магазинов большой ёмкости призвал одобрить Конгресс США американский лидер Джозеф Байден. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Белого дома.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Конституция США

Как уточняется в заявлении пресс-службы, сенатор Дайэнн Файнстайн представила в Сенате законопроект, включающий запрет на продажу штурмового оружия, магазинов большой ёмкости, а также законопроект о повышении возраста, необходимого для приобретения оружия, до 21 года. Байден отметил, что с 2004 года, когда республиканцы отменили этот закон, количество случаев массовой стрельбы возросло в три раза.

Президент США призвал обе палаты Конгресса действовать как можно скорее и в кратчайшие сроки представить законопроект о запрете штурмового оружия ему на подпись. Байден уточнил, что введение запретов, указанных в законопроекте, поддерживается большинством американцев. Глава Белого дома напомнил о случаях массовой стрельбы, происходивших в США с июня 2022 года, а также о многочисленных актах насилия с использованием огнестрельного оружия, «которые не попадают в заголовки общенациональных газет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв массового расстрела в штате Калифорния достигло 11 человек.