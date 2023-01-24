Цинциннати, США, 24 января, 2023, 06:41 — ИА Регнум. В Огайо начался судебный процесс над бывшим спикером палаты представителей штата Ларри Хаусхолдером, сообщает 23 января Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Хаусхолдеру и бывшему руководителю Республиканской партии в Огайо Мэтту Борхесу предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег. Прокуроры назвали следствие в отношении Хаусхолдера и Борхеса самым крупным коррупционным делом за всю историю штата.

Хаусхолдер был арестован в июле 2020 года. Его подозревают в получении взяток на сумму в $60 млн. По версии обвинения, Хаусхолдер получил эти деньги от компаний, заинтересованных в принятии парламентом штата плана финансовой помощи двум атомным электростанциям.

Оба подсудимых отрицают свою вину. В случае признания их виновными им грозит по 20 лет лишения свободы.