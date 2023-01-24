Донецк, 24 января, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) нанесли по Иловайску в ДНР киевские боевики. Об этом 24 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел со стороны ВСУ по Иловайску был зафиксирован в 04:02 мск со стороны населённого пункта Дружковка. Киевские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по ней 120 боеприпасов.