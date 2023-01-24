Москва, 24 января, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Швеция возобновляет прием заявлений от граждан России на получение виз для въезда на территорию этого королевства, сообщило 23 января в социальных сетях шведское посольство в Москве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Виза

В дипломатической миссии уточнили, что документы можно подать в визовых центрах VFS Global. 16 января посольство Швеции в РФ объявило, что, по техническим причинам, прием заявлений от российских граждан на визы был временно прекращен.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря сообщил портал The Barents Observer распространил информацию о том, что Норвегия практически перестала выдавать визы гражданам России. В Осло отметили, что договор об упрощенном визовом режиме между двумя странами расторгнут.