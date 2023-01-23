Москва, 24 января, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) противостоит практически весь коллективный Запад. Такое заявление сделал 23 января начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью изданию «Аргументы и факты».

Press and Information Office of Ministy of Defence of the Russian Federation Валерий Герасимов

«В настоящее время под руководством Генерального штаба проводится специальная военная операция на Украине. Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — указал Герасимов.

Кроме того, начальник Генштаба ВС России подчеркнул, что личный состав Генштаба принимает все необходимые меры для достижения поставленных Верховным главнокомандующим целей спецоперации. Ведомство также обеспечивает безопасность России исходя из существующих военных угроз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнил начальник Генштаба ВС России Герасимов, частичную мобилизацию пришлось проводить с целью стабилизации обстановки, защиты новых территорий страны, а также для проведения наступательных действий.