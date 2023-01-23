Вашингтон, 24 января, 2023, 01:46 — ИА Регнум. США должны отправить свои танки Abrams («Абрамс») напрямую Тайваню, а не Киеву, 23 января написал обозреватель Дэниел Самет в статье для журнала Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

Он назвал Украину «примером того, как проваливается сдерживание». Журналист подчеркнул, что возможная передача американских танков Киеву будет ошибкой.

Самет считает, что Тайвань значительно важнее для безопасности и благополучия США, поскольку большая часть интересов Вашингтона и геополитический центр находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обозреватель также указал на то, что Республиканская партия обеспокоена недостаточными действиями Соединенных Штатов в рамках противодействия Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США пока не приняли окончательное решение по поставкам танков Abrams для ВСУ.