Вашингтон, 24 января, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции 21 января было провокацией, которая могла быть направленна на то, чтобы помешать включению новых стран в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс 23 января на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он напомнил, что акцию осуществило частное лицо. Прайс допустил, что целью провокатора был срыв переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с властями Швеции. 22 января глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что все причастные к сожжению Корана в Стокгольме обрекли себя на вечное проклятие и «каждый пожнет то, что посеял».

23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведское правительство не должно рассчитывать на то, что Анкара поддержит заявку Стокгольма по НАТО, поскольку Швеция согласовала сожжение Корана.

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