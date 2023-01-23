Айова-Сити, США, 24 января, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Как минимум три человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Айова. Об этом 23 января сообщает агентство The Associated Press.

Niels Noordhoek Стрельба

Инцидент со стрельбой произошёл в одной из школа города Де-Мойна. Как уточнили представители полиции города, в результате стрельбы получили ранения три человека, все они были госпитализированы. Двое пострадавших — ученик и учитель — находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что стрельба произошла во время занятий по программе для трудных подростков. Двух подозреваемых в стрельбе удалось задержать по горячим следам, в розысках был задействован кинолог со служебной собакой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден знает о стрельбе в районе Лос-Анджелеса, унёсшей жизни по меньшей мере десяти человек и поручил ФБР помочь местным властям с расследованием.