Горловка, ДНР, 24 января, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Мирная жительница пострадала в результате обстрела киевскими боевиками города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 января сообщил глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

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По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), киевские боевики обстреляли Центрально-городской район Горловки в 22:05 мск со стороны населённого пункта Леонидовка. Было выпущено шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Как уточнил мэр Горловки Приходько, мирная жительница была ранена в результате обстрела киевскими боевиками дома, расположенного на бульваре Димитрова. Кроме того, в этом же доме в результате вооружённой агрессии Киева были повреждены газопровод и система отопления. Также были повреждены межкомнатные перегородки и межэтажная плита.

Пострадавшую мирную жительницу осматривают сотрудники скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ населённых пунктов Зайцево, Горловка и Ясиноватая снарядами калибра 155 мм.