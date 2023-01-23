Стокгольм, 23 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Швеция окажет помощь киевскому режиму, поставив оборудование, необходимое для восстановления энергоснабжения. Об этом 23 января сообщили в правительственной канцелярии.

Christophe Gateau/dpa/ТАСС Киев

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Оборудование будет передано государственной компанией Svenska kraftnät в дар Киеву в объёме, который не нанесёт ущерба для энергобезопасности самой Швеции. Правительство Швеции одобрило эту поставку.

«Поддержка Svenska kraftnät вносит свой вклад в реконструкцию системы электроснабжения [Украины]», ― подчеркнул министр энергетики Швеции Эбба Буш.

Она напомнила, что до этого правительство предоставило Киеву пакет помощи, направленный на обеспечение противовоздушной обороны с целью усиления возможностей Украины по отражению атак, например, на объекты энергосистемы.

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«Всё вместе это обеспечивает защиту общества», ― указала Буш.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о поставке новой партии оборудования для энергосистемы Украины. По его словам, речь идёт о почти 1800 трансформаторов тока и напряжения различной мощности, более 7 тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторов мощностью более 100 киловатт.