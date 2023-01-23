Мелитополь, 23 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Новые механизированные бригады ВСУ формируются в Запорожской области на фоне успехов российских сил. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По сообщению Владимира Рогова, режим Владимира Зеленского в срочном порядке формирует на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения. Среди них 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ.

Он уточнил, что в 23-ю бригаду ВСУ «за пару недель набрано свыше полутора тысяч человек».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о намерениях киевского режима мобилизовать 150 тысяч человек.

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