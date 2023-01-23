Берлин, 23 января, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Германия не может рассчитывать на полную замену поставок природного газа из России ранее 2026 года. Об этом 23 января сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные минэкономики ФРГ.

Стрингер/РИА Новости Датчик давления в трубах газового хаба

Отмечается, что в 2021 году Германия импортировала из РФ 56 млрд кубометров газа. Ранее 2026 года не получится создать условий, чтобы полностью заменить газ, ранее получаемый по трубопроводу, поставками сжиженного природного газа (СПГ).

Как заявил журналистам депутат бундестага Германии от Левой партии Кристиан Лей, в течение ближайших лет в мире не будет достаточных мощностей по производству СПГ.

«Негласная стратегия заключается в том, что Германия будет продолжать платить сумасшедшие деньги, а менее богатые страны останутся с пустыми руками», — сказал агентству депутат.

Напомним, Германия перестала получать газ из России по трубопроводу «Северный поток» из-за диверсии.