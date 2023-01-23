Донецк, 23 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Зайцево, Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) натовскими снарядами калибра 155 мм. Об этом 23 января сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Сергей Аверин/РИА Новости Дом в Ясиноватой

Уточняется, что боевики ВСУ выпустили 14 снарядов по населенному пункту Зайцево, четыре снаряда по Горловке и восемь снарядов по населенному пункту Ясиноватой.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Суммарно было выпущено 24 снаряда натовского калибра.

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