Москва, 23 января, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Москва осуждает сожжение Корана в Швеции и призывает принять меры против радикалов. С таким заявлением выступил спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

EPA/Fredrik Sandberg/TT/ТАСС Расмус Палудан у посольства Турции в Стокгольме

«Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о «свободе слова и самовыражения», выливается в разжигание межрелигиозной розни», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

МИД России уточняет, что это не первое выступление радикалов против ислама в ЕС. Неоднократно на публичных мероприятиях происходили акты вандализма в отношении святых для верующих книг и образов.

«Тотальное неприятие и невежество таких радикально настроенных молодчиков показывают истинное отношение «цивилизованного Запада» к тем, кто не входит, по их мнению, в касту равных им самим», — считает Геннадий Аскальдович.

Как передавало ИА REGNUM, получивший разрешение у правительства Швеции лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран в Стокгольме в субботу, 21 января.