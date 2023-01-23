Брюссель, 23 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. У Словении нет танков, для того чтобы поставить их Украине. Вопрос поставки такой техники — это дело тех стран, у которых она есть. Власти Словении поддерживают их решение о помощи Киеву техникой, при этом сами оказывая все возможное, чтобы помочь Украине тем, что в их силах. Об этом заявила 23 января глава МИД Словении Таня Файон на полях заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press Глава МИД Словении Таня Файон

«Это вопрос Германии и тех стран, у которых есть эта техника. У Словении ее нет, но мы поддерживаем каждый шаг для того, чтобы остановить российскую агрессию на Украине», — отметила дипломат.

Как подчеркнула Таня Файон, Словения оказывает поддержку Киеву гуманитарной помощью «согласно своим возможностям».

Напомним, в сентябре 2022 года словенский премьер-министр Роберт Голоб и немецкий канцлер Олаф Шольц договорились, что киевский режим получит 28 танков М-55S, которые находятся на вооружении словенской армии. Взамен Германия передаст Любляне 40 военно-транспортных машин, 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых автомобильных цистерн для воды. Об этом было сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства Словении.