Москва, 23 января, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы. Он предложил свой вариант борьбы с антигосударственными политическими движениями в ходе заседания бюро высшего совета партии, которое состоялось 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», — заявил Медведев.

Напомним, сразу же после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Дмитрий Медведев подчеркнул, что проведение антигосударственной линии в России в такое сложное время является предательством.

«Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведётся. Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество», — заявил Медведев 25 февраля 2022 года.