Москва, 23 января, 2023, 18:10 — ИА Регнум. России пришлось начать проведение спецоперации по денацификации Украины, чтобы ответить на подготовку со стороны США агрессии в отношении России. Об этом 23 января заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета «Единой России».

Екатерина Штукина / РИА Новости Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Соединённых Штатов Америки и их сателлитов», — сказал Медведев.

Он добавил, что из-за действий Вашингтона миру угрожает третья мировая война.

Зампред Совбеза призвал членов ЕР помогать понять это «людям в мире».