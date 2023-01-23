Анкара, 23 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Анкара не относится враждебно ни к Швеции, ни к Финляндии, но эти страны должны заручиться поддержкой Турции, чтобы получить возможность войти в НАТО. Об этом 23 января заявил на совещании министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

TOMS KALNINS/EPA/TASS Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар

Он отреагировал на сожжение Корана в Стокгольме и заявил о недопустимости антиисламских акций в Швеции. Глава минобороны раскритиковал шведские власти за попустительство подобным акциям.

«Игнорирование подлых и низких инициатив — это недопустимая позиция. При подобном развитии событий, отношение Анкары к вопросам будет очень ясным и чётким», — сказал Акар.

Напомним, 21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провёл в Стокгольме перед посольством Турции согласованную акцию в ходе которой сжёг Коран. Он заявил, что продолжит подобные акции, несмотря на то, что ему начали угрожать.