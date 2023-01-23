Брюссель, 23 января, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Главы МИД стран, входящих в Евросоюз, утвердили создание гражданской миссии, которая будет содействовать урегулированию ситуации в Закавказье. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Алексей Дружинин/РИА Новости Никол Пашинян и Ильхам Алиев

«Её задачей станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание новой миссии означает открытие нового этапа вовлечения ЕС в ситуацию в Закавказье. Штаб миссии будет расположен в Армении, мандат будет выдан на два года, главу назначат позже.

Напомним, в октябре 2022 года ЕС уже отправлял в Армению миссию наблюдателей для выявления нарушений режима прекращения огня на границе с Азербайджаном.