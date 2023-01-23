Мелитополь, 23 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о намерениях Киева мобилизовать 150 тысяч человек к концу марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Задача стоит: к концу марта собрать 150 тысяч новобранцев», — сообщил Рогов в эфире «Соловьев Live» 23 января.

Политический деятель отметил, что киевские власти для этого создали порядка трех тысяч мобильных групп военкоматов, занимающихся поиском и вручением повесток новобранцам.

Ранее немецкая газета Der Spiegel сообщала, что Вооруженные силы Украины теряют в боях под Артемовском около сотни военнослужащих в сутки.