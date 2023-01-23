Москва, 23 января, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции совещание с членами правительства 24 января, сообщает пресс-служба Кремля.

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В Кремле уточнили, что основной темой встречи станет развитие внутреннего туризма в 2023 году. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Сообщается также, что на совещании рассмотрят ряд текущих вопросов.