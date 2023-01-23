Рига, 23 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 23 января заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Edijs Palens/XinHua/Global Look Press Эдгар Ринкевич

Отмечается, что Латвия понизит уровень дипотношений с Россией 24 февраля в знак солидарности с Эстонией.

Ранее в пресс-службе внешнеполитического ведомства России сообщили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в связи с сокращением состава российского посольства в Таллине.

В качестве ответной меры российская сторона объявила о необходимости послу Эстонии Маргусу Лайдре покинуть территорию Российской Федерации до 7 февраля.