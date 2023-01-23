Москва, 23 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Военно-морские учения с дружественными странами являются нормальной практикой взаимодействия между государствами. Об этом 23 января в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

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Руководитель внешнеполитического ведомства отметила, что несколько месяцев назад Южно-Африканской Республике пытались навязать двойные стандарты в международной политике, заявляя, что они не могут принять учения, так как являются развивающейся страной Африки. Пандор подчеркнула, что это является «нарушением прав».

Она добавила, что все государства имеют право проводить учения со своими партнёрами «просто в рамках отношений между странами».

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«Таким образом происходят все военные учения между странами, и это просто в рамках развития отношений между странами, и каждая страна имеет право участвовать в этих учениях, которые она выберет», ― пояснила глава МИД ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года состоялись первые трёхсторонние военно-морские учения ЮАР, России и Китая, они были проведены в водах Южно-Африканской Республики в акватории возле мыса Доброй Надежды. Следующие совместные учения эти государства планируют провести в феврале текущего года. Они должны состояться в прибрежных районах провинции Квазулу-Наталь.