Москва, 23 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Советская и российский актриса Валентина Талызина прокомментировала информацию о состоянии своего здоровья на фоне слухов об обмороке во время празднования 88-го дня рождения.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Валентина Талызина

«Была скорая помощь. У меня просто не понижалось давление, а давление было небольшое, ничего страшного», — сказала актриса в эфире «Пятого канала» 23 января.

Также Талызина добавила, что на данный момент «с ней все в порядке».

Ранее в эфире телеканала «Рен ТВ» сообщалось, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина 22 января была госпитализирована в результате обморока в свой день рождения.