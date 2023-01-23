Джакарта, 23 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Глава высшего религиозного органа в Индонезии Анвар Аббас потребовал от МИД страны вызвать посла Швеции в Джакарте и выслушать его объяснения по поводу сожжения Корана в Стокгольме, передает портал Detik.

SEDAT SUNA/EPA/ТАСС Коран

По словам Анвара Аббаса, совет улемов попросил правительство и МИД Индонезии вызвать посла Швеции в Джакарте.

Глава высшего религиозного органа в Индонезии посоветует Швеции не относиться легкомысленно к произошедшему инциденту, который может вызвать «бурную реакцию» у мусульман.

Ранее лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Предварительно он получил разрешение на это у правительства Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов заявил, что акт сожжения священной для мусульман книги является сатанизмом, и власти Швеции должны отреагировать на произошедшее и призвать его участников к ответу.

Подробнее в материале: Мусульмане России: Швеция должна призвать к ответу тех, кто сжег Коран

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