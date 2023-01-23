Рим, 23 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Страны Евросоюза могут обратиться к киевскому режиму с просьбой начать мирные переговоры для урегулирования конфликта. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Однако, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, для этого Россия должна прекратить наносить удары по объектам инфраструктуры.

«Только если Москва решит прекратить бомбардировки гражданских и стратегических объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры», ― отметил Таяни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что пока не видит возможностей для серьёзных мирных переговоров России и Украины. По мнению Гутерриша, шансов продвигать серьёзные переговоры или посредничать в их проведении в настоящее время нет.

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В Москве, в свою очередь, напоминали, что мирные переговоры с Киевом могут начаться в тот момент, когда там выполнят условия, поставленные в начале спецоперации, и признают возвращение четырёх регионов в состав России. Власти Украины в качестве условия для диалога по мирному урегулированию называют передачу Киеву всех регионов, которые находились в составе Украины в 1991 году.