Претория, ЮАР, 23 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Приоритеты председательства Южно-Африканской Республики (ЮАР) в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) разделяются Россией, которая намерена активно содействовать выполнению этих планов. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своей южноафриканским коллегой Наледи Пандор в Претории.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

Как отметил глава МИД РФ, в ходе переговоров стороны провели предметное обсуждение своего сотрудничества в рамках БРИКС и эта организация, по оценке России и ЮАР, является примером подлинно многосторонней и многополярной дипломатии, которая основана на поиске баланса интересов.

«Разделяем приоритеты южноафриканского председательства, которое началось 1 января и которое пройдет под девизом «БРИКС и Африка — партнерство в интересах ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Мы желаем коллегам успехов в реализации объявленных планов, конечно, будем самым активным образом содействовать их выполнению», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что понижение уровня дипотношений Москвы с Таллином является закономерным.