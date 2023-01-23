Претория, ЮАР, 23 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Одной из целей Запада, которую там никто и не скрывает, является возврат России в границы 1991 года, сообщил 23 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ЮАР.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Рабочий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в ЮАР

По итогам встречи с коллегой из ЮАР Наледи Пандор глава МИД РФ ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе и на тему Украины. Он напомнил, что на Западе открыто заявляют, что Киеву рано договариваться с Россией.

С Россией, заявляют такие лица, как генсек НАТО Йенс Столтенберг и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, нужно говорить с позиции силы — чтобы Россия потерпела поражение.

Сергей Лавров «Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию к границам 1991 года».

Киев при этом несамостоятелен в принятии решений, в том числе о гипотетических переговорах, отмечает глава МИД РФ.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — в 2022 году.