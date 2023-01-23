Санкт-Петербург, 23 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В Красносельском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину по подозрению в сексуальном насилии в отношении девочки-инвалида. Органами СКР мужчине уже предъявлено обвинение в неоднократном совершении преступных деяний в отношении несовершеннолетней.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное Следственное Управление Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу

С заявлением в полицию о совершенном преступлении 21 января обратилась мать 16-летней девочки. На следующий день полицейскими на выходе из дома 7 по улице Генерала Кравченко был задержан 65-летний нигде не работающий мужчина.

По данным следствия, находясь в подъезде одного из домов на той же улице, а также в других местах на территории района, обвиняемый неоднократно совершал в отношении девочки, являющейся инвалидом, насильственные действия сексуального характера. Мужчина обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы. «Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — добавили 23 января в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Тем временем следствие выясняет наличие иных аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемого.

Напомним, задержанный ранее гражданин Туниса обвиняется в изнасиловании женщины в парке Петербурга.