Москва, 23 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Понижение уровня дипотношений Москвы с Таллином является закономерным. Об этом 23 января заявила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отреагировала на сообщение МИД РФ о том, что из-за недружественных шагов Эстонии послу этой страны предписано покинуть Россию до 7 февраля.

«Эстонский режим получил, что заслужил», — написала Захарова.

Стоит отметить, что Москва приняла решение о высылке эстонского посла в ответ на требование властей Эстонии сократить состав российского посольства в Таллине.