Захарова отреагировала на понижение уровня дипотношений с Эстонией
Москва, 23 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Понижение уровня дипотношений Москвы с Таллином является закономерным. Об этом 23 января заявила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
Она отреагировала на сообщение МИД РФ о том, что из-за недружественных шагов Эстонии послу этой страны предписано покинуть Россию до 7 февраля.
«Эстонский режим получил, что заслужил», — написала Захарова.
Стоит отметить, что Москва приняла решение о высылке эстонского посла в ответ на требование властей Эстонии сократить состав российского посольства в Таллине.