Валуйки, Белгородская область, 23 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Ракета сбита над селом Казинка (Валуйский городской округ, Белгородская область). Об этом написал 23 января глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Губернатор уточнил, что во второй половине дня сегодня, 23 января, российская система ПВО уничтожила ракету над Казинкой. По данным главы региона, в результате этого инцидента никто не пострадал, разрушений нет, а обломки ракеты «упали в поле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 января глава Белгородской области написал в телеграм-канале, что над Белгородом и Белгородским районом «сработала наша система ПВО».