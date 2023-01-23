Москва, 23 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разлад между странами — членами Североатлантического альянса НАТО в дискуссии по поставкам Украине тяжелой бронетехники.

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«Обмен заявлениями между европейскими столицами, в том числе Варшава уже угрожает международной изоляцией Берлину… тоже говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет», — сказал Песков в беседе с журналистами 23 января.

Ранее в понедельник замминистра внешнеполитического ведомства Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Polskie Radio обвинил Германию в нежелании поставлять Украине танки Leopard.