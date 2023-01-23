Москва, 23 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 23 января, проведет встречу с руководителем Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

«Сегодня целый ряд встреч и в первую половину дня, и во вторую. <…> Рустам Минниханов будет на встрече с Путиным, традиционно вопросы развития одного из крупнейших и одного из самых инновационных и передовых регионов РФ», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Также Песков отметил, что на понедельник у президента запланирован ряд встреч, которые носят сугубо служебный характер.

22 января глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия в Казани единых игр Специальной Олимпиады.