Москва, 23 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день говорить о возможности переговоров России и Японии по мирному договору не приходится. Об этом 23 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что, «по сути, какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует».

«Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто», ― указал Песков, говоря о готовности Москвы общаться с Токио по мирному договору.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио сохраняет курс на проведение переговоров с Москвой для заключения мирного договора.

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Как заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, обсуждать подписание такого документа с государством, которое «занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы» в адрес России, невозможно. По его словам, пока в России не наблюдают предпосылок к тому, чтобы Япония изменила курс с антироссийского либо предпринимала бы попытки изменить ситуацию в отношениях с Москвой.