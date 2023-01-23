Донецк, 23 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. После освобождения города Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) от киевских боевиков в нём фактически не осталось целых зданий и сооружений. Об этом 23 января рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Что касается Соледара, город разрушен», — сказал он.

Также врио главы региона уточнил, что в ходе боевых действий враг старался наносить максимальный ущерб, в результате чего в Соледаре на данный момент практически нет «целых зданий и сооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что резервы ВСУ активно перебрасываются в Артёмовск и Марьинку.