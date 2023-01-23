Бахмут, ДНР, 23 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Резервы ВСУ активно перебрасываются в Артёмовск и Марьинку в ДНР, заявил 23 января врио главы республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск (Бахмут)

Отметив, что ВСУ ведут массовую переброску резервов в Артёмовск, Пушилин уточнил, что украинская армия также передислоцирует резервы в Марьинку.

По словам Пушилина, «противник всеми способами пытается затянуть продвижение наших подразделений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что старших офицеров ВСУ безуспешно пытались эвакуировать из-под Артёмовска.

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