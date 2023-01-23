* «Свидетели Иеговы» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Херсон, 23 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В Херсонской области полиция пресекла деятельность крупного отделения «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отрицавшего воссоединение новых регионов с Россией, сообщает пресс-служба МВД региона.

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Уточняется, что запрещенная организация вела деятельность в Скадовском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области. Её сторонники пропагандировали антиправославные идеи, распространяли экстремистскую литературу.

По данным полиции, в здании в селе Новософиевка обнаружен склад с более чем четырьмя тысячами книг, журналов и листовок на запрещенные тематики. Сотрудники полиции также установили личность руководителя и участников ячейки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что удар по позиции 124-й бригады теробороны киевского режима в районе Белозерки в Херсоне был нанесён российской артиллерией.