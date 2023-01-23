Кировск, Ленинградская область, 23 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Ленинградской области проводят доследственную проверку в связи с избиением учительницы начальных классов. На автостанции в городе Кировске на педагога напали две несовершеннолетние девушки, предположительно находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента потерпевшая обратилась в полицию.

Женская дуэль

По сообщениям региональных СМИ, на которые обратили внимание в СУ СКР по Ленобласти, две девушки 17–18 лет подошли к учительнице и спровоцировали конфликт, в ходе которого били учительницу руками по лицу и голове, наносили удары ногой в живот, хватали за волосы. Причины конфликта, личности и мотивы нападавших устанавливаются.

«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка», — сообщили 23 января в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти. В отношении агрессивных девушек может быть возбуждено уголовное дело.