Брюссель, 23 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью газете Mundo 23 января заявил, что будущее Евросоюза зависит от ближайших двух–трех недель, которые станут решающими в развитии конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«То, что произойдет в 2023 году, а многое из этого зависит от следующих нескольких недель, определит наше будущее», — сказал Мишель.

Шарль Мишель отметил, что за очень сжатые сроки Евросоюзу необходимо предпринять ряд очень быстрых и точных решений, которые помогут Украине занять уверенные позиции в возможных мирных переговорах.

Ранее сообщалось, что правительство Мальты предоставило странам Евросоюза необходимую информацию для заморозки российских активов более чем на 100 миллионов евро.