Москва, 23 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Туристический поток по России во время зимних каникул 2023 года увеличился на 10–15%, сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Максим Чурусов/ТАСС Туристы в горах

По данным Минэкономразвития, за зимние каникулы турпоток составил более 12 млн человек.

По словам вице-премьера, внутренний турпоток увеличился по всем направлениям. Загрузка отелей также была высокой — от 70% до 95%.

Дмитрий Чернышенко уточнил, что, помимо традиционных направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, турпоток вырос и по ряду других направлений. По словам Чернышенко, на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, Урала в 2023 году отдохнули свыше трёх млн человек, на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для детей военнослужащих, участников спецоперации и проживающих на новых территориях Российской Федерации, были организованы путешествия на новогодние праздники в столицу и другие регионы.

Кроме того, в новогодние каникулы спросом пользовался отдых в модульных отелях. По словам вице-премьера, более тысячи номеров в разных регионах России уже сданы в эксплуатацию и принимают гостей.

На оперативном совещании Дмитрий Чернышенко доложил, что праздничный отдых был организован безопасно и прошел штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко заявил, что снятие ограничений на российско-китайской границе касается всех категорий граждан, имеющих действующие визы.