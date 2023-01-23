Москва, 23 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Госдума может в феврале принять закон, позволяющий не подавать декларации участникам и командированным в зону специальной военной операции ряда категорий граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января сообщил депутат Госдумы, глава мандатной комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Участники СВО

«Я хотел бы проинформировать, что комиссией подготовлен проект положения, и надеемся 6 февраля утвердить поправки. Речь идет о непубликовании в СМИ итогов деклараций и праве закрыть данные и не подавать данные участникам и командированным в зону СВО», — сказал Аршба.

Парламентарий об этом проинформировал коллег в ходе заседания комитета Госдумы по госстроительству. Комитет поддержал ко второму чтению поправки в законопроект, предполагающий упрощение порядка декларирования доходов, расходов, имущества депутатами законодательных органов субъектов РФ и депутатами представительных органов муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе).