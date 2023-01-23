Брюссель, 23 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с журналистами перед встречей в Брюсселе глав МИД ЕС 23 января сообщил о выделении Украине нового пакета финансовой помощи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

«Министры обсудят новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира», — заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза.

Отмечается, что Боррель не назвал объем транша, однако ранее европейские средства массовой информации сообщали, что речь идет о финансовой помощи в размере 500 миллионов евро.

Ранее Жозеп Боррель в интервью газете Diario заявлял, что Евросоюз полностью избавился от энергетической зависимости от России.