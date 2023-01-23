Токио, 23 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Токио сохраняет курс на проведение переговоров с Москвой для заключения мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на открывшейся сессии парламента.

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Премьер-министр Японии уточнил, что, несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, государство сохраняет курс на ведение переговоров, чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил о намерении правительства подписать мирный договор с Москвой, не перекладывая эту задачу на будущие поколения.