Варшава, 23 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в эфире Polskie Radio 23 января заявил, что Германия может оказаться в международной изоляции, если не поставит Украине основные боевые танки Leopard.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы должны понимать, что Германия, не давая согласия на отправку танков Украине, попадает в международную изоляцию. Если они будут по-прежнему придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», — отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства.

В воскресенье, 22 января, в министерстве иностранных дел Германии сообщили, что не против поставок Украине танков Leopard 2 немецкого производства со стороны Польши.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD заявил, что поставка нескольких десятков танков не способна изменить ситуацию.